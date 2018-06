Cultuur beleef je in Haren

Een gouden stem in Hortus Haren

Hortus Haren heeft samen met andere vooraanstaande Hortussen in Nederland jaarlijks een Hortus Festival georganiseerd. De botanische tuinen in Leiden, Amsterdam, Utrecht, Wageningen en Rotterdam nodigden samen met Haren musici van naam uit, die in de zomermaanden klassieke concerten verzorgden. Aan de belangstelling voor klassieke muziek in Haren kan het niet gelegen hebben, maar toch kreeg Haren het niet voor elkaar die zomerconcerten rendabel te maken. Met pijn in het hart besloot Haren af te haken, maar de tuin heeft inmiddels een andere muzikale weg ingeslagen, want een zomer zonder muziek in de Harense Hortus is natuurlijk ondenkbaar.

De organisatie heeft een zangeres met een gouden stem weten te engageren. Op zaterdagavond 23 juni zingt Wia Buze, winnares van de Groningse K. ter Laanprijs, in het Grand Café De Plantage in het hartje van de Hortus Haren. Haar repertoire, veel Gronings natuurlijk, is breed. Ze zingt ballads, maar ook licht klassiek en daarmee is de sfeer van de voorgaande Hortusfestivals toch een beetje bewaard gebleven. Bij bijzondere gelegenheden in deze provincie zingt ze niet alleen à capella het Grunnens Laid, maar ook voor dat doel speciaal gecomponeerde liederen, zoals bij de opening van de Special Olympic European Games en de start van de Giro d’Italia in Groningen.

Hortus Muziek Festival met Wia Buze

Zaterdag 23 juni, 20.00 uur

Hortus Haren, Kerklaan 34, Haren

Toegang: € 19,50 inclusief kopje koffie of thee

Tickets verkrijgbaar aan de kassa en via info@hortusharen.nl