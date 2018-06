Naam Smit Kwekerijen op nieuwe vrachtwagencombinatie Faber Bloementransport

Faber Bloementransport heeft dinsdag bij Smit Kwekerijen in Sappemeer zijn nieuwe vrachtwagencombinatie gepresenteerd. Deze vrachtwagencombinatie is voorzien van reclame van Smit Kwekerijen.

Beide partijen accentueren hiermee hun intensieve samenwerking.

Faber Bloementransport uit Eelde is sinds maart 2015 de vaste vervoerder van de potplantenkwekerij uit Sappemeer. De onderlinge relatie is de afgelopen 3 jaar uitgegroeid tot een, volgens beide bedrijven, ‘unieke en bloeiende samenwerking in de logistieke keten’.

Passie

Belangrijke overeenkomst tussen Smit en Faber is de passie waarmee gewerkt wordt. Naast het telen van het brede assortiment van Eden Collection, introduceert Smit Kwekerijen doorlopend nieuwe groene kamerplanten die met zorg verzameld en uitgekozen worden.

Faber Bloementransport legt diezelfde passie in het logistieke traject dat de planten doorlopen als ze gereed zijn voor de markt. De specialist in het sierteeltvervoer in Nederland en Noord-Duitsland vervoert de planten met zorg.