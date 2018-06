Inschrijving 13de Burendag geopend

Buurten kunnen hun activiteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www.burendag.nl. Burendag valt dit jaar op 22 september.

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag om buren dichter bij elkaar te brengen. Ze gaan daarbij uit van de kracht van de buurt: bewoners bedenken zelf een activiteit, zoeken daar draagvlak voor en kunnen een Burendagpakket en een financiële bijdrage aanvragen.

Socialer en veiliger

Burendag is in het leven geroepen om het contact tussen buurtgenoten te bevorderen en er zo voor te zorgen dat buurten socialer en veiliger worden. In 2017 deden circa 1 miljoen mensen mee aan duizenden activiteiten in heel het land. Denk hierbij aan het aanleggen van een buurtmoestuin, samenkomen onder genot van kopje koffie, het opknappen van de straat, het organiseren van een culturele middag of een sport- en speldag.