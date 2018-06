Gift Odd Fellows Sappemeer voor 3 maatschappelijke organisaties

SAPPEMEER

De Odd Fellows-loges Stuwkracht Rebekkah Loge No. 22 en John Welch Loge No. 14 uit Sappemeer hebben woensdagavond waardecheques overhandigd aan vertegenwoordigers van 3 maatschappelijke organisaties. Plaats van handeling was, uiteraard, Borg Welgelegen in Sappemeer.