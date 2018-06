Alie Seubers uit Zuidlaren schrijft jeugdboek ‘Stilte onder water’

Hoofdpersoon in dit jeugdboek is Klaas-Jan. Hij droomt er als kind al van om piloot te worden. Hij vergelijkt een vliegtuig met een zeearend, zo krachtig en fascinerend.

Maar na het horen van een verschrikkelijk bericht, slaat bij hem de twijfel toe en weet hij niet of hij nog wel wil vliegen. De hengst Doerak geeft hem de kracht om door te gaan en hij vervolgt zijn droom.

Hij krijgt de opdracht om de Syrische familie Deslanek uit Spanje op te halen. Als de 7-jarige Maria Deslanek op het dek staat van de boot naar Vlieland, blijft ze verstijft staan en gilt ze moord en brand.

Alie Seubers

Alie Seubers-Lufting is geboren (1960) in Dalerveen en woont in Zuidlaren. Behalve aan het schrijven, beleeft ze veel plezier aan het bespelen van een muziekinstrument, wandelt ze iedere dag in de natuur en vertelt ze graag over de geschiedenis van de molen en geeft ze rondleidingen. Spelen met haar kleinkinderen verschaft haar eveneeens veel plezier.

Eerder verschenen de boeken ‘De Toekomst van Mathilda’, ‘Het rode schrift’ en ‘Kabouter Binky Bim en de giraffen die blaffen’ van haar hand.