Judoka Vera Raspe zonder verwachtingen naar EK -18

De pupil van Judoschool Hoogezand-Sappemeer komt uit in de klasse tot 52 kilogram. Ze reist zonder verwachtingen af naar Sarajevo. “Dit is mijn eerste EK. Ik heb er niet echt heel grote verwachtingen van. Maar ik ga er wel helemaal voor”, zegt Vera, die zich op basis van haar uitslagen in de Europa Cups en een toernooi in Duitsland plaatste voor het EK -18.

Zo werd ze onlangs in het Roemeense Cluj tweede in een Europa Cup-wedstrijd. “Maar daar was niet iedereen bij”, nuanceert ze dit succes. “Op het EK is de hele Europese top aanwezig.”

De Nederlandse equipe vertrekt woensdag 27 juni. “Vanaf Schiphol vliegen we naar Wenen. Vandaar naar Sarajavo”, weet Vera, die op het EK wordt begeleid door haar vaste coach Marcel Joling. Verder zullen haar moeder en opa haar vanaf de tribune toejuichen.

Vera betreedt de tatami vrijdag 29 juni. Die dag moet het gebeuren. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. “Ik heb de afgelopen week nog hard getraind; 6 keer in totaal. Wat ik in de laatste week voor het toernooi doe? Dat weet ik nog niet. Dat bepaalt mijn coach.”

Daags na haar eigen wedstrijddag moedigt Vera vanaf de tribune haar clubgenootje Marit Kamps aan. “Zondag is het teamtoernooi. Dan judoën we in mixteams, dus met de jongens.”

Zomerstop

Maandag 2 juli gaat de Nederlandse equipe al weer huiswaarts. En zit het seizoen erop voor Vera. “Ik blijf wel wat trainen. Aan m’n techniek werken en me voorbereiden op het nieuwe seizoen.”

Vera wil ‘gewoon fit blijven’ in de zomerstop. “Het voelt gewoon goed om even te sporten. Het liefst elke dag. Al is een dagje rust ook wel lekker.”