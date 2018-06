Dag van het Park: van Mr. Polska tot scootmobiel-check

Het Gorechtpark in Hoogezand is zondag 24 juni toneel van de Dag van het Park.

Dit evenement, het laatste in de reeks MitSummer Events in de gemeente Midden-Groningen, is al 10 jaar een begrip in Hoogezand (en omstreken).

Dag van het Park is een middag vol ontspanning en activiteiten voor jong en oud. Verzorgd door de gemeente Midden-Groningen, Kwartier Zorg & Welzijn, Kielzog, Radio Compagnie, festival Art Carnivale en vele lokale organisaties.

Mr. Polska

Op het hoofdpodium staan optredens van niemand minder dan de Pools-Nederlandse rapper Dr. Polska en de Groningstalige rappers van Wat Aans! geprogrammeerd.

Maar ook bluesband Blues Fuel, rockabillyband Greendogs en de Javaanse formatie Lankoeas, alsmede de winnaar van de DJ-contest van de Dag van het Meer (het eerste van de 3 MitSummer Events) betreden het hoofdpodium.

Klimbaan, Stomp en meer

Scoutinggroep De Trappers bouwt voor Dag van het Park, zoals te doen gebruikelijk, een klimbaan in het Gorechtpark.

Kielzog daagt bezoekers uit deel te nemen aan de grand finale van ‘Stomp’. Dit ‘trommelen op emmers’ bleek tijdens Dag van het Meer en Dag van de Natuur een groot succes.

Verder zijn er wateractiviteiten, is de jongerenbus van Kwartier Zorg & Welzijn aanwezig, staan allerlei workshops op het programma en is het Steunpunt Mantelzorg aanwezig voor een gratis check van de scootmobiel.

Dag van het Park duurt van 13.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie: www.mitsummerevents.nl.