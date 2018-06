Achter de kassa: Gea Wiegertjes van Juwelier Meijer

In de rubriek ‘Achter de kassa’ een kort portret van een kassamedewerker van een winkel in het verspreidingsgebied van de HS-krant. Deze week met Gea Wiegertjes.

Achter de kassa bij: “Juwelier Meijer in Hoogezand.”

Naam: “Gea Wiegertjes.”

Leeftijd: “56.” (ze is vandaag jarig; red.)

Woonplaats: “We wonen tijdelijk in Kropswolde. We woonden in Sappemeer, maar gaan verhuizen naar Assen. Die stad trekt ons.”

Staat u uitsluitend achter de kassa of heeft u ook andere werkzaamheden? “Belangrijkste onderdeel van mijn werk is het verkopen. Verder bestaat mijn werk uit het netjes houden van de winkel en etaleren.”

Heeft u een fulltime of een parttime baan? “Ik werk 20 uur in de week. Ik ben als fulltimer begonnen. Nadat onze zoon geboren is, ben ik minder gaan werken.”

Doet u er nog iets naast? “Ik mag graag in en om het huis bezig zijn. Met de inrichting van het huis en met de tuin. We zijn ook al druk bezig met de voorbereiding op de inrichting van ons nieuwe huis. Verder mag ik graag fietsen.”

Hoe lang werkt u al bij Juwelier Meijer? “Volgend jaar 40 jaar. Ik ben bij de oude Meijers, de ouders van de huidige eigenaar Jos, begonnen. Ik was toen dus 17 jaar.”

Op welke dag of dagen werkt u het liefst? “Maakt me helemaal niets uit. Ik heb vaste werkdagen, maar bij ziekte of in de vakanties val ik zonder problemen op andere dagen in. Ik heb echt geen voorkeur.”

Kent u alle prijzen uit uw hoofd? “Nee, dat is niet te doen. Maar wel om en nabij. Ik weet uiteraard wel of een bepaalde trouwring vrij prijzig is of juist wat minder duur.”

Wat vindt u het leukste onderdeel van uw werk? “De verkoop én het etaleren. Ik krijg ook alle vrijheid in het etaleren.”

Heeft u in al die jaren een band opgebouwd met uw klanten? “Jazeker. We hebben veel vaste klanten. Ik verkoop nu trouwringen aan de kinderen van de mensen aan wie ik vroeger trouwringen verkocht heb. Dat vind ik wel heel leuk!”

Bent u er bewust van dat uw achter de kassa het visitekaartje van het bedrijf bent? Zo ja, doet u daar iets mee? “Jazeker. Ik zorg er altijd voor dat ik netjes gekleed ben, de haren netjes zijn en een make-upje op heb. Dat hoort ook zo in een winkel als de onze, hè. Verder draag ik uitsluitend sieraden uit de winkel - die wel van mezelf zijn.”