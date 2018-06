Tweede vestiging voor Dijkema’s Autoglas

Dijkema’s Autoglas uit Hoogezand heeft onlangs een tweede vestiging geopend in Groningen. “Dichtbij onze klanten zijn, dat was daar de aanleiding voor”, zegt eigenares Wilma Dijkema.

Wim en Wilma Dijkema startten de onderneming bijna 25 jaar geleden . Inmiddels is Dijkema’s Autoglas een goedlopend familiebedrijf met een team van 11 professioneel opgeleide mensen.

Dijkema’s Autoglas was al enkele jaren als servicepunt gevestigd in de stad. Het bedrijf voerde er op afspraak reparaties uit. Tegelijkertijd kwamen volop klanten uit de stad in Hoogezand over de vloer. Michiel Dijkema besloot daarom een tweede vestiging te beginnen in Groningen. “Het bedrijf is groeiende en Michiel wilde daarop inspringen en een eigen pand openen.”

Wasaweg

“We hebben een mooi bedrijfspand gevonden aan de Wasaweg”, zegt Wilma Dijkema. “Michiel voert daar de dagelijkse leiding. Hij beschikt er, net als hier, over een ruime werkplaats, een kantoor en een comfortabele wachtruimte voor de klanten. Het is voor de klandizie uit Groningen ontzettend fijn dat ze in hun eigen stad bij ons terecht kunnen. Ze brengen de auto ’s ochtends en kunnen vervolgens met een leenauto of -fiets naar hun werk. Aan het einde van hun werkdag halen ze de auto weer op. Ideaal!”

De klant kan bij Dijkema’s Autoglas terecht voor reparaties, het vervangen van autoruiten en het kalibreren van de auto. Dit laatste is nodig bij auto’s die voorzien zijn van camerasystemen. “Na vervanging van de ruit is kalibratie nodig. De kleine camera´s op de voorruit worden daarmee juist ingesteld waardoor de sensoren weer feilloos functioneren. Wij hebben de nieuwste apparatuur aangeschaft om de veiligheid te garanderen. Dit neemt iets meer tijd in beslag dan alleen een ruit vervangen, maar na een ochtend of een middag staat de auto weer tiptop in orde klaar.”

Meedenken

Bij Dijkema’s Autoglas staan klantvriendelijkheid en service hoog in het vaandel. Wilma Dijkema: “We denken mee met onze klanten. Wanneer klanten uit de transportsector, koeriers bijvoorbeeld, ons bellen, passen we de afspraak aan op hun planning zodat ze zo snel mogelijk hun werkzaamheden kunnen hervatten.”

“Maar ook wanneer de particuliere klant een spoedklus heeft, gaan we dit regelen. Het persoonlijke staat bij ons voorop. Meedenken en ondersteunen. Zo nemen we bijvoorbeeld ook de financiële afhandeling met verzekeringsmaatschappijen voor onze rekening. En mocht het nodig zijn, halen we de klant op en brengen we hem of haar ook weer thuis.”

SZA en Bovag

Auto’s, campers, bussen, vrachtauto’s; alles op wielen en met glas kan bij Dijkema’s Autoglas terecht voor reparatie.

Het bedrijf is aangesloten bij Samenwerkende Zelfstandige Autoglasspecialisten (SZA), waardoor het samenwerkt met verzekeraars en leasemaatschappijen.

Daarnaast is Dijkema’s Autoglas ze aangesloten bij brancheorganisatie Bovag.