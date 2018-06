Echtpaar Van Timmeren: samen begonnen in de bedstee

Door Jessica Koning

De twee leerden elkaar onder enigszins verdrietige omstandigheden beter kennen. Anna Maria’s moeder werd tijdens de zwangerschap van haar zevende kindje weduwe. “Wij als kinderen werden tijdelijk verdeeld binnen de familie”, zo vertelt de inmiddels 91-jarige briljanten bruid. Zo woonde ze tijdelijk bij Jakobs gezin. “We sliepen samen in de bedstee”, verklapt de 88-jarige Jakob van Timmeren.

Verkering

Het duurde nog flink wat jaartjes maar uiteindelijk - ongeveer 20 jaar later - kregen de twee verkering. In die tijd werkte Jakob als schipper maar dat zinde Anna Maria toch niet zo. Ze regelde een baan als kraanmachinist voor hem de Avebe en bracht hem per telegram op de hoogte. “Ik zat in Helsinki toen. Ik ben uiteindelijk naar huis gegaan en begonnen bij mijn nieuwe baas.”

Later ging Van Timmeren aan de slag bij Akzo in Delfzijl, om daar tot zijn 57ste te blijven. “Ik ben al dertig jaar met pensioen, heerlijk.”

Baptistengemeente

Samen zijn ze heel wat jaren actief geweest binnen de baptistengemeente. Jakob als voorganger en Anna Maria als diacones. Het echtpaar kreeg twee zoons, die op hun beurt voor 8 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen zorgden; het 9de achterkleinkind is net geboren.

Sprookjeshof

Jakob en Anna Maria van Timmeren vierden het briljanten huwelijk zaterdag, precies 65 jaar nadat ze elkaar het jawoord gaven, met hun dierbaren. In Attractiepark Sprookjeshof in Zuidlaren. “Een prachtige dag, eentje om nooit te vergeten. Die kleintjes genoten zo enorm, prachtig”, glimlacht Anna Maria.

Humor

Veel humor maar ook hun geloof heeft altijd – en nog steeds – een grote rol gespeeld binnen hun huwelijk. En dat blijkt ook tijdens het bezoek van de burgemeester. Zo kampt Jakob met een verslechterd gehoor maar ziet hij daar ook zeker de voordelen van in. “Als ik iets niet horen wil, hoor ik het gewoon niet”, grinnikt hij.

“Hij mag graag een beetje gek doen maar geweldig is hij zeker”, besluit Anna Maria.