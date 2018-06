Meer dan 100 deelnemers voor Sappemeer Open

Op de tennisbanen van LTC NOHN op Sportpark Henk Bruins in Sappemeer zijn zondag de finales van het jaarlijkse Dekens Groep Sappemeer Open afgewerkt.

Met meer dan 100 deelnemers uit de wijde regio in verschillende klassen (damesdubbel, herendubbel en mix) en speelsterktes (4 tot en met 8) was het tennistoernooi sterk bezet. Het toernooi was zondag 10 juni afgetrapt. Vrijdag stond de traditionele feestavond deelnemers en gasten geprogrammeerd.

De Stirum

Zaterdag moest het toernooi uitwijken naar de banen van tennisvereniging De Stirum in Hoogezand. Een (korte) wolkbreuk zette de banen in Sappemeer in amper een kwartier blank.

‘Echter, in Martenshoek was bijna geen drup regen gevallen en dankzij de goede samenwerking met De Stirum konden de wedstrijden op de banen aan de Julianastraat gespeeld worden’, meldt NOHN.

Toen de banen in Sappemeer in de namiddag weer opgedroogd waren, kon het toernooi in Sappemeer vervolgd worden.

Winnaars

De winnaars van het Dekens Groep Sappemeer Open 2018:

- GD4: Tim Lambeck/ Daphne Wollinga

- HD6: Willy van der Lei/ Roderik Veerkamp

- GD6: Jan Geert Wind/ Janet Mooi

- HD7: Henry Smit/ Bart van Dalen

- GD7: Henk Blaauw/ Marloes Bodewes

- DD7: Ans Bosgraaf/ Tip van Dijk

- HD8: Jarno Nienhuis/ Dennis Funcke

- GD8: Jarno Nienhuis/ Margreet Kuit

- DD8: Paula Nienhuis/ Barbara Eelsing