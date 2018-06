Fanfarecorps H.S. maakt Rondje Midden-Groningen

Het voltallige orkest maakt daarbij met een bus van het Nationaal Bus Museum een rondgang door de gemeente Midden-Groningen. Met onderweg optredens in de woonzorgcentra Zonnehuis Ufkeshuis in Siddeburen en Zonnehuis Gockingaheem in Noordbroek, en de M.A. de Ruyterflat in Hoogezand.

“De muziek wordt afgestemd op de bewoners”, belooft voorzitter (én saxofonist) Dorien Bakema van Fanfarecorps H.S. “Denk daarbij aan muziek van bijvoorbeeld Tom Jones. Niet te oubollig.”

Kunst op Stee

Het Rondje Midden-Groningen is georganiseerd in het kader van Kunst op Stee, een initiatief van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. Kunst op Stee is onderdeel van het programma Een Leven Lang Kunst.