Herfst kent sinds jaren geen herfststorm

De meteorologische herfst kende dit jaar voor het eerst sinds 2007 geen officiële herfststorm. De laatste dagen van deze maand verlopen weliswaar vrij onstuimig, maar storm wordt ook dan, niet verwacht. Eerder dit jaar stormde het wel op 3 januari, 18 januari en 24 januari. Daarna keerde de rust terug en sinds de lente houdt de wind zich opvallend gedeisd. Sinds het begin van de windwaarnemingen in 1908 was de zomer slechts twee keer rustiger en stond in de herfst slechts acht keer nóg minder wind.

Gemiddeld over het land waaide het tussen 1 september en 26 november met 15,1 km/uur tegen 17,3 km/uur normaal. Slechts acht jaren was het rustiger in de herfst, voor het laatst in 2016. Deze herfst werd uiteindelijk zelfs de op één na rustigste ooit gemeten met een gemiddelde windsnelheid van 14,0 km/uur. Door onder andere toenemende verruwing van het Nederlandse landschap, met name verstedelijking, neemt de windsnelheid af. In de huidige top-10 rustigste herfstseizoenen vinden we maar liefst zes jaren uit deze eeuw. Dat betekent overigens niet dat het aantal stormen afneemt, alleen de basiswindsnelheid ligt lager.

Derde seizoen op rij opvallend rustig

Ook de vorige seizoenen verliepen opvallend rustig. De lente was slechts negen keer rustiger dan dit jaar. De zomer was bijzonder kalm. Alleen in de hete zomers van 2003 en 2006 stond nog net een fractie minder wind. Hierdoor staat het jaar 2018 tot nu toe op een vierde plaats, achter 2010, 1921 en 2003.

Januari verliep als enige maand zeer onstuimig met drie stormen. De storm van 3 januari was zwaar met op Vlieland een windkracht 10. De storm van 18 januari was zelfs zeer zwaar met in Hoek van Holland 11 Bft. De laatste keer dat het stormde in Nederland was op 24 januari. Deze storm woedde toen alleen in het Waddengebied.

2007 laatste keer zonder herfststorm

In het najaar van 2017 diende de eerste herfststorm zich op 13 september aan. Dit was direct een zware storm met in Vlieland een uurgemiddelde windkracht 10. Op 5 oktober en 29 oktober beleefden we de volgende twee stormen. In 2016 kwam het op 20 november tot de eerste en enige herfststorm. Dit was een zware met windkracht 10 in IJmuiden.

Gemiddeld genomen komt het eens per vijf jaar niet tot een herfststorm. Toch is de laatste herfst zonder storm alweer lang geleden, namelijk 2007.

Online weerbericht.