Afgelopen nacht heeft het op grote schaal licht gevroren. Het koudst werd het in Hupsel (Oost-Gelderland) met -3,6 graden. Aan de grond was het nog kouder en vroor het op weerstation Twenthe zelfs 5,9 graden.

Ook enkele bruggen zijn afgekoeld tot onder het vriespunt. Doordat de wegen lokaal vochtig zijn kan dit aanleiding geven tot gladheid. Afgelopen nacht zijn dan ook de eerste lokale strooiacties van het seizoen uitgevoerd. Zo heeft Rijkswaterstaat de A1 bij Bathmen gestrooid.

Het is deze ochtend lokaal ook mistig. In de provincies Zeeland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Brabant en Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. Hierbij is het zicht minder dag 200 meter. Het zicht was tot nu toe het slechtst in Volkel (Brabant). Daar kon om 5:10 uur slechts 65 meter ver worden gekeken. De mist lost moeizaam op en plaatselijk duurt het tot in de tweede helft van de ochtend voordat de mist verdwijnt.

Vorstige nachten

Vanaf nu komt het in de nachten geregeld tot lichte vorst. Doordat er vanaf het weekend een droge oostenwind waait neemt de kans op gladheid af. De wegen drogen op en daardoor kan er ondanks dat het vriest geen ijslaagje ontstaan. Overdag wordt het dit weekend 6-8 graden, maar door de schrale oostenwind voelt het aan als 3 graden. In de vroege ochtend ligt de gevoelstemperatuur rond -5 graden. Maandag wordt het nog een graadje kouder.

Vanaf dinsdag liggen de maxima op 2-5 graden en in de nacht vriest het tijdens opklaringen enkele graden. Woensdag is er kleine kans op neerslag. Mocht er daadwerkelijk wat vallen dan kan dit natte sneeuw opleveren.

https://nieuws.weeronline.nl/16-11-2018-eerste-lokale-strooiacties-in-koude-nacht