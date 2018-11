Eerste koude week sinds begin maart

Na het weekend daalt de temperatuur naar 3-7 graden en is het even koud als op een gemiddelde winterdag. Daarbij gaat het tijdens heldere nachten op uitgebreide schaal vriezen.

Overdag kan de zon schijnen, maar er is ook kans op zeer somber en kil weer. Kouderecords hoeven we volgende week niet te verwachten, maar het wordt wel de eerste keer sinds begin maart dat het een hele week kouder is dan normaal. Tot nu toe verliepen 17% van de dagen kouder en 44% van de dagen warmer dan normaal.

Aanvankelijk is het erg zacht met 12-14 graden. Komende dagen wordt dat minder en aan het eind van de week wordt het slechts zo’n 8-9 graden in het noorden en 10-12 in het zuiden. Regionaal kan mist en lage bewolking donderdag en vrijdag hardnekkig zijn. Als dit gebeurt valt de middagtemperatuur een aantal graden lager uit. Tijdens heldere nachten daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. In grote delen van het land gaat het aan de grond enkele graden vriezen.

In het weekend draait de wind naar het oosten tot noordoosten en dat is de voorbode voor het koude novemberweer. Zondag is het met 6-8 graden al wat frisjes en na het weekend daalt de middagtemperatuur naar 3 -7 graden. Deze temperaturen komen overeen met een gemiddelde winterdag. Hoe warm het exact wordt, is geheel afhankelijk van de hoeveelheid zon. Zolang het helder blijft kan het in de novemberzon makkelijk 6-7 graden worden, ondanks een frisse (noord)oostenwind. De nachten verlopen dan koud met op veel plaatsen 1-4 graden vorst. Lokaal kan het zelfs een keer matig vriezen met -5 graden.

Troosteloze dagen

Het koude weer kan ook samen gaan met een grijs weerbeeld. Laaghangende bewolking kan in deze tijd van het jaar zeer hardnekkig zijn, met troosteloze dagen als gevolg. Op plaatsen waar het bewolkt is wordt het overdag niet warmer dan 3-5 graden. In de nacht is het dan juist minder koud met minima van 1-3 graden.

De laagste middagtemperatuur kunnen we verwachten op een grijze dag na een heldere nacht. In de ochtend kan het nog een tijd vriezen en in de middag ligt de temperatuur rond een enkele graad. Het is dan somber en bijzonder kil. Vooral het oosten en noordoosten maken kans op dit koude weertype.

Eerste koude week sinds begin maart

Dit jaar was het bijzonder vaak warmer dan normaal. Met 44% verliep bijna de helft van de dagen in De Bilt warmer dan normaal en slechts 17% van de dagen waren kouder. Op een warme of koude dag wijkt de maximumtemperatuur meer dan twee graden af van normaal.

Volgens deze definitie telt juli zelfs helemaal geen koude dagen. Het koude weer van volgende week zal geen kouderecords verbreken. Toch is het de eerste keer sinds begin maart dat we een serie koude dagen krijgen van zeven dagen. Toen hadden we van 21 februari t/m 3 maart 11 koude dagen op rij. Daarna is het halverwege maart nog tot een serie van zes koude dagen gekomen, maar de rest van het jaar hadden we hooguit drie koude dagen op rij.

