Wibi Soerjadi bezoekt VRIJDAG voor concert en masterclass

Meesterpianist Wibi Soerjadi geeft op zaterdag 30 juni een masterclass met concert en een kinderconcert bij VRIJDAG, het huis van de amateurkunst in Groningen. Kaarten zijn verkrijgbaar via bijvrijdag.nl/wibi.

Wibi begon met het bespelen van de piano toen hij elf jaar oud was. Op vijftienjarige leeftijd won hij de eerste prijs op het Prinses Christina Concours in Den Haag. Maar inmiddels heeft hij vele prijzen in ontvangst mogen nemen. Naast het uitvoeren van solostukken, treedt hij regelmatig op met popmusici en grote orkesten in binnen- en buitenland.

Masterclass en concert

Tijdens de masterclass kunnen alle aanwezigen de kunst van de meester afkijken. Wibi doceert aan de talenten van VRIJDAG, die hiervoor speciaal zijn geselecteerd uit de talentenklas. Zij krijgen handige tips en spelen de spectaculaire stukken de Galop-Marche en Dans Macabre. Na de masterclass neemt Wibi zelf plaats achter de piano om het publiek in vervoering brengen met zijn prachtige pianospel. De masterclass en het concert zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 7 jaar. Reguliere tickets kosten 12,50 euro. Cursisten bij VRIJDAG met een Muziekpakket betalen 10 euro.

Kinderconcert

Onlangs componeerde Wibi het sprookjesboek Once Upon A Time. Tijdens het kinderconcert zal hij hieruit vertellen en spelen om de sprookjes tot leven te brengen op zijn piano. Iedereen vanaf 5 jaar is welkom. Een ticket kost 10 euro. Cursisten bij VRIJDAG met een Muziekpakket betalen 7,50 euro. Het kinderconcert is onderdeel van Kinderconcertjes Groningen.

Beide activiteiten vinden plaats in de concertzaal van VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7 in Groningen.

Stichting Piamore

Gedurende de dag zal bekend worden gemaakt dat Wibi ambassadeur wordt van Stichting Piamore. Deze Groningse stichting geeft gedoneerde piano's een tweede leven door ze een nieuwe plek te geven bij diverse instellingen of openbare ruimtes. Joëlle Doll is oprichter en voorzitter van de stichting die zijn oorsprong vond bij VRIJDAG.