Steeds meer huishoudens voor inbraakpreventie aangesloten bij whatsappgroep

Whatsappgroepen zijn de laatste jaren in opmars. Voor vrijwel alles wordt wel zo’n groep in het leven geroepen. De whatsapp-alertgroep voor inbraakpreventie, samen met buurtgenoten, blijkt een groeiend succes.

Was in september 2016 nog iets minder dan een kwart (24,7%) aangesloten bij een whatsapp-alertgroep, zo’n anderhalf jaar later, in maart dit jaar, was dit aantal al toegenomen tot 26,7%. Zo komt naar voren uit onderzoek1 van de stichting NIPW. Circa 45% van de ondervraagden die nog niet bij een whatsapp-buurtpreventiegroep zit, zou zich graag aansluiten. Frappant is daarbij wel dat 7 op de 8 (86,1%) geen idee hebben hoe dat te doen.

