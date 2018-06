Sharon Doelwijt met muzikale show

Hoe wrang is het dat er op dit moment zoveel mensen niet in vrijheid kunnen leven en wij als mens het elkaar alleen maar moeilijker lijken te maken. Songs of Freedom is een muzikale show om ons als mens samen te brengen en zeer zeker niet bedoeld om mensen in een hoek weg te zetten. Verbroedering, acceptatie, menselijkheid dat is waar wij het met elkaar over zouden moeten hebben. Sharon Doelwijt zang, Jasper Blokzijl piano, Hans Lass contrabas & Raphaël Tahapary percussie.

Zondag 1 juli 15.00 uur, Le petit théâtre Turfsingel 18-20 Groningen. Entree euro 12,50.