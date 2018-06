Nu inschrijven voor 61e Plantsoenloop Groningen

Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement lopen deelnemers door hét groene hoogtepunt van Groningen: het prachtige Noorderplantsoen. Deelnemers kunnen, afhankelijk van hun leeftijd, kiezen uit 1 km, 2 km, 4 km of 8 km.

De Plantsoenloop is de oudste en gezelligste loop van Groningen. Deze mooie en uitdagende klassieker van het Noorden gaat dwars door het groene en heuvelachtige Noorderplantsoen met afstanden voor alle lopers en leeftijden. Tijdens de 61e editie kunnen deelnemers kiezen uit 1 km, 2 km, 4 km of 8 km met een sfeervolle start en finish op de Oranjesingel.

“De Plantsoenloop is een klassieker in de noordelijke atletiekwereld, dit jaar vindt de 61e editie plaats. Veel mensen hebben als kind wel eens meegelopen en het is een uitdaging om deze oud-deelnemers opnieuw naar het evenement te laten komen. Al dan niet met hun kinderen of kleinkinderen.”, zegt Daniëlle Bekkering, organisator van de Plantsoenloop Groningen.

Goed doel

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis is ook dit jaar het goede doel van de Plantsoenloop. De stichting zet zich in om het verblijf voor opgenomen kinderen en ouders zo aangenaam mogelijk te maken en noodzakelijke extra's te realiseren waardoor kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis even kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Middels de verkoop van pleisters, alsmede door de donaties van deelnemers hopen zij een mooi bedrag bijeen te brengen om een ziekenhuis meer als ‘thuis’ te laten voelen.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf vandaag – individueel of als school of vereniging - via www.plantsoenloop.nl/deelnemen. De verwachting is dat zo’n 3000 lopers over vier maanden aan de start staan op de Nassaulaan. Lopers die verzekerd willen zijn van een startbewijs dienen zich online in te schrijven. Op dag van het evenement is ook alleen online inschrijving mogelijk.