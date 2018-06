Kappersshow Color Your Mood van Alfa-college groot succes

De kappersshow Color Your Mood die woensdag werd georganiseerd door studenten van de opleiding Salonmanager van het Alfa-college was een groot succes.

In Beaushelter presenteerden de studenten Salonmanager de nieuwste haartrends. Het leiden van een kapsalon en een eigen trend ontwikkelen én presenteren zijn onderdelen van hun opleiding. Tijdens Color Your Mood lieten de studenten zien wat ze in huis hebben en gaven ze een kijkje in de keuken van het kappersvak: “We laten zien wat we met haar en kleur kunnen doen. En hoe leuk de kappersopleiding eigenlijk is!”, zegt student Femke Goeree.

Ronald de Bont van barbershop De Zwarte Raaf gaf op het podium tekst en uitleg over het vak van barbier. De medewerkers van Keune Haircosmetics lieten aan het publiek de kleurcollectie Color You Mood zien. Bezoekers werden tijdens de pauzes getrakteerd op een hapje en drankje begeleid door muziek en hiphop dansers.