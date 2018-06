Help mee als vrijwilliger tijdens de Bauke Mollema Tocht

Kom het vrijwilligersteam van Le Champion versterken op zondag 12 augustus en help mee bij de organisatie van de Bauke Mollema Tocht.

Om dit wielerevenement weer tot een groot succes te brengen is de organisatie zoek naar vrijwilligers. Het gaat om verschillende werkzaamheden tijdens het evenement, om te zorgen dat de deelnemers een onvergetelijke dag beleven. De deelnemers aan de Bauke Mollema Tocht fietsen 65, 110 of 165 km door Groningen en een stukje van Friesland.

Vrijwilligers kunnen helpen bij de start/finish op de Vismarkt. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de na-inschrijvingen, uitdelen van stuurbordjes, bewaken van de fietsenstalling en het begeleiden van de deelnemers bij de start of finish. Als vrijwilliger word je goed verzorgd met eten en drinken, ontvang je een herinnering en uiteraard kun je de reiskosten declareren.

Help jouw vereniging

Ben je lid van een sportvereniging, trommel dan al je sportvrienden op en spek je clubkas. Wanneer er 10 vrijwilligers van jouw vereniging meehelpen in het Bauke Mollema Team, dan wordt daarvoor een vergoeding in de clubkas van jouw vereniging gestort. Zo steun je dus ook je eigen vereniging! Uiteraard kun je ook eerst helpen en daarna zelf deelnemen of andersom.

Vind je het leuk om te helpen of heb je nog vragen, neem dan contact met ons op via vrijwilligers@lechampion.nl of 072-5338136.