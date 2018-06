Fotogalerie Lichtzone exposeert De Finalisten

William Rutten is een bekende Nederlandse popfotograaf. Hij is geregeld te zien als tafelgast bij RTL Boulevard en RTL Late Night. William is jurylid bij ‘Het Perfecte Plaatje’ op RTL4, een door Tijl Beckand gepresenteerde afvalrace waarin bekende Nederlanders hun fotografeerkunsten tonen.

De Facebookpagina van William Rutten wordt gevolgd door een groot aantal amateur en professionele fotografen. Eens per jaar organiseert William Rutten voor zijn volgers een portretwedstrijd waar dit jaar meer dan 10.000 foto’s voor werden ingezonden. Uit deze inzendingen koos een professionele jury 25 foto’s die doorgingen naar de finale.

De hoge kwaliteit van deze foto’s viel niet alleen de jury op, maar ook de mensen van Fotogalerie Lichtzone. Zij namen contact op met William Rutten en vroegen hem of zij rondom deze finalisten een expositie mochten inrichten en of hij voor die expositie de ‘beschermheer’ wilde zijn. William reageerde enthousiast op ons initiatief en het resultaat is een expositie van 23 portretfoto’s in Fotogalerie Lichtzone.

Van 1 juli tot en met 26 augustus, opening zondag 1 juli om 15.00 uur. Oude Kijk in ’t Jatstraat 36 Groningen.