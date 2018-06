Fietstoertocht Haren-Haren

PlasBossinade geloofde direct in het concept en besloot te sponsoren. Inmiddels is die sponsoring uitgegroeid tot een meerjarig partnerschap. Daarvoor ondertekenden Stichting Haren-Haren en PlasBossinade advocaten en notarissen vrijdag 15 juni een contractverlenging voor de edities 2018, 2019 en 2020.

Haren-Haren is op 1 juli. Twee routes die wielrenners dwars door het landschap van Groningen en Drenthe voeren op weg naar Haren in Duitsland. Bij deze wielerklassieker kan de deelnemer rekenen op een ongedwongen sfeer en uitstekende verzorging onderweg. Schrijf in en kies voor 105 km of 165 km.