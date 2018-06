Rookbom in pand Herman Colleniusstraat (update)

De bewoner van het pand waar de rookbom afging had de bom achter de voordeur geplaatst, om ongewenste indringers tegen te gaan. Toen de eigenaar, die niet de bewoner is, het pand wilde binnengaan ging de rookbom af. Enkele woningen in de straat werden daarop ontruimd. Twee jonge vrouwen hadden prikkende ogen. Zij zijn behandeld door het personeel van een ambulance. De weg was twee uren gestremd.

De politie zal nog verder onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor het afgaan van de rookbom.