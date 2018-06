Roadmovie-musical Selma Ann Louis

Zowel Plien & Bianca als Arjan Ederveen behoeven eigenlijk geen introductie. Alle drie staan ze al jaren garant voor droogkomische en kwalitatieve producties zowel op televisie als in de theaterzalen. Nu zijn ze voor het eerst samen te zien in de nieuwe voorstelling van theatermaker Pieter Kramer: Selma Ann Louis.

Het verhaal

Als de jeugdvrienden Selma, Ann en Louis elkaar na lange tijd weer terugzien, besluiten ze de reis die ze na hun eindexamen maakten nog eens over te doen. Voor ze goed en wel vertrokken zijn, slaat het noodlot toe: ze raken betrokken bij een schietpartij. In hun pogingen uit handen van de politie te blijven, werken ze zichzelf steeds verder in de nesten. Selma Ann Louis is een komische en muzikale voorstelling; inclusief zang, dans en bloedstollende achtervolgingsscenes. In een interview met Jacques d’Ancona zegt Plien van Bennekom: “Zonet slap van het lachen, constateer ik later dat ik een traan van ontroering wegpink als we met het hele ensemble ‘Nooit meer naar huis’ zingen in de finale van de show.”

Pieter Kramer

Als vakman met een kinderlijke verwondering is Pieter Kramer de ongekroonde koning van de familievoorstelling. Altijd vol visueel spektakel en intelligente humor voor jong & oud. Hij werkte al veelvuldig en succesvol samen met Ederveen (onder andere Theo & Thea en meerdere voorstellingen van het Ro Theater); en regisseerde In de ban van Broadway. Overige rollen in deze musical worden vertolkt door o.a. door Bas Hoeflaak, Rosa Veltman, Janna Adank, Anne Prakke, Mark Lindeman en Joshua Albano.

Dagblad van het Noorden: "Arjan Ederveen speelt de beste, meest consequente rol uit zijn carrière". Algemeen Dagblad: “Heerlijk spektakelstuk”

De musical staat van 4 tot en met 8 juli in MartiniPlaza.