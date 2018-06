Jos Jansen op de Haar met column in Stad: ‘Dolf hangt in Kiev’

“Mensen vragen hoe ik in Kiev terechtkom”, zegt Dolf in zijn ruime atelier in de Pelsterstraat. “Het is gegaan via de Duitse kunstenaar en curator Ivo Ringe, die ik in 2014 ontmoette op een kunstbeurs in Karlsruhe. Hij vond mijn werk direct goed. Ivo Ringe organiseert wereldwijd tentoonstellingen en brengt kunstenaars bij elkaar die in dezelfde richting werken: Non Objectiv, een sterk gereduceerde, minimalistische kunst. Omdat mijn werk daar goed bij aansluit vroeg Ivo of ik mee wilde doen aan een tentoonstelling in New York. Later volgden München en Soest in Duitsland. Erg leuk en inspirerend om in een internationaal netwerk terecht te komen. Het levert veel nieuwe contacten op”. Dan gaat plots de telefoon. “Hé Martin. Hoe is het met je?” Als je zoiets aan de oude verfgod Martin Tissing vraagt dan ben je zo een kwartiertje verder want Martin geeft ruim antwoord. “Zo, dat gaat maar door”, hoor ik Dolf zeggen. “Hé Martin ga je straks nog naar café Prönk? Dan zie ik je daar en praten we verder.” Dolf vervolgt zijn verhaal. “Toen ik een tijdje geleden zag dat Ivo zelf meedoet aan een tentoonstelling in Kiev heb ik hem gemaild. Dezelfde avond heeft hij contact opgenomen met de curator die deze tentoonstelling op uitnodiging van KNO (Kiyv Non Objective) in Kiev samenstelt. Hij bleek mijn werk al een tijdje te spotten en wilde mij er graag bij hebben. Door het contact met Ivo Ringe is het bij mij in een stroomversnelling geraakt. Het begint nu echt te rollen.”

Op zijn nieuwe website dolfverlinden.nl kun je niet alleen werk bekijken maar ook lezen dat er een boekuitgave in voorbereiding is die dit najaar verschijnt bij Uitgeverij kleine Uil. Met een ruime hoeveelheid fullcolour afbeeldingen en een begeleidende tekst van schrijver Anton Melissen werpt het een licht op de laatste tien jaar werk van Dolf Verlinden. Via crowdfundingplatform Voordekunst hoopt de kunstenaar het boek mogelijk te maken. Van de beoogde 10.000 euro is ruim de helft binnen. De komende dagen wordt een eindsprint ingezet. Al met een tientje kun je dit project helpen slagen.