De/het visie van Kevin de Vette

Is het nou dé of hét? Kevin de Vette twijfelde vaak welk lidwoord voor een zelfstandig naamwoord hoort. Hij bedacht dat hij vast niet de enige was en lanceerde welklidwoord.nl − dat nu dagelijks meer dan 30.000 bezoekers trekt. “Ik ben een sociale nerd.”

Door Arjen J. Zijlstra

“Recht in de lens?” Klik, klik, klik. “Tja, ik loens nou eenmaal een beetje, dat kan ik niet veranderen. We kunnen nog wel meer foto’s maken als je wilt, zodat het wel lijkt alsof ik recht in de camera kijk. Maar ik vind deze foto goed hoor. Ik ben al snel tevreden.”

Zo is het schieten van de foto aan het einde van het interview bijna een samenvatting van het gesprek in het uur daarvoor: “Ik heb eigenlijk best een zesjesmentaliteit. Natuurlijk, ik haal ook wel tienen. Als ik een website bouw voor een klant dan werk ik er net zolang aan tot het top is, maar als ik iets voor mezelf maak dan is het puur een zesjesmentaliteit. Die mentaliteit heeft me ook gebracht waar ik nu ben.”

“Als ik een idee heb ga ik er meteen mee aan de slag. Ik wil niet eerst nadenken, dat is zonde van mijn tijd. Juist als je er gewoon mee begint ga je dingen leren. Natuurlijk kom je er soms achter dat het toch wel handig was als je ergens eerst over na had gedacht. Maar in het begin ben je enthousiast dus waarom ga je dan niet gelijk doorrammen? Voor welklidwoord.nl gold dat ook, de basis heb ik in één weekend gemaakt. En dat is verder uitgegroeid tot wat het nu is, maar de basis is dat zesje.”

Vette Media

Er klinkt dan ook gepaste trots door in de stem – met licht Rotterdamse tongval – van Kevin de Vette (27) als hij vertelt over zijn studieresultaten van de mbo-opleiding Media Technologie. “Ik ben met een stuk of veertig 5,5-en geslaagd. En een 5,5 is een zes. Mijn ouders vonden trouwens van niet. Maar ik heb altijd gezegd: maak je maar niet druk, het komt wel goed met mij.”

Daarna besloot De Vette een vervolgstudie te kiezen die zover mogelijk bij zijn thuisstad Schiedam vandaan was. Niet als vlucht, maar om op eigen benen te staan. “Mijn ouders hebben me altijd enorm ondersteund. Ik deed in mijn jeugd aan wielrennen en dan reden ze me bijvoorbeeld naar Friesland heen en terug, voor een wedstrijdje van een half uur. Als je ouder wordt realiseer je je pas hoe bijzonder dat is. Ze willen echt alles voor me doen. Ik wist dat als ik in Rotterdam op kamers zou gaan, dat ik dan elk weekend bij mijn ouders op de stoep zou staan met mijn wastas.”

Zodoende viel de keuze op het verre Groningen waar hij aan een studie Communicatiesystemen begon. Daar leerde hij “niet zo heel veel” en begon al tijdens het eerste studiejaar zijn eigen bedrijfje: Vette Media. Hij haalde nog zijn propedeuse – “waarmee ik had bewezen dat ik het hbo aankon” – om zich daarna helemaal te richten op zijn onderneming, waarvan de corebusiness het bouwen van websites is.

Welklidwoord

Het paradepaard van Vette Media is welklidwoord.nl, dat hij vijf jaar geleden voor zichzelf bouwde. “Ik zei heel vaak dingen als de huis en de meisje. Dat is natuurlijk hartstikke fout. Op een gegeven moment ging ik ook twijfelen als ik klanten mailde, want is het nou bijvoorbeeld dé huur of hét huur? Ik ging het opzoeken op Google, maar kwam niet echt snel op een antwoord. Toen dacht ik: fuck it, ik ga het zelf bouwen.”

“Ik had een woordenlijst met 80.000 woorden gevonden en ben de regels opnieuw gaan leren. Ik had zoiets van: als ik vijftig mensen per dag help met deze website, dan is het leuk. Maar na een tijdje zat ik op duizend per dag. Vorige week heb ik voor het eerst 33.000 bezoekers op een dag gehaald.”

Oefenen

“Ik spreek wel eens voor groepen over welklidwoord en dan zeg ik: ‘Zorg ervoor dat je trots kan worden op je slechte eigenschappen.’ Ik ben enorm trots dat mijn Nederlands wat slechter is waardoor ik deze website heb gebouwd en dagelijks duizenden mensen kan helpen. Elke ochtend als ik wakker word, heb ik al duizend mensen geholpen, dat is gewoon kicken.”

Het meest gezochte woord op de site is factuur. “Veel mensen denken dat het alleen voor scholieren en allochtonen is maar ook veel zakelijke mensen bezoeken de site. Ook kun je elke dag tien woorden oefenen. Je kunt je inschrijven en dan krijg je elke ochtend een mail met een linkje naar de oefening. Daar staan nu 22.000 mensen voor ingeschreven. En het geld verdien ik inderdaad via de advertenties, en een heel klein beetje met de webshop.”

Gewoon léven

De Vette, die als elfjarige zijn eerste websites bouwde, blijft altijd ideeën uitproberen. “Mijn vrouw en ik zijn bezig geweest met een hypotheek en ik zocht altijd naar de doorlooptijden. Maar daar was geen goede website voor. Dus heb ik snel een simpele website gemaakt die elke keer checkt wat de doorlooptijden zijn van de hypotheekverstrekkers. Misschien heb ik daar over een jaar ook weer 100 of 200 bezoekers op. Of niet. Er zijn ook genoeg dingen die niet lukken, alleen ik pak snel kansen op en probeer dingen uit.”

“Ik heb vroeger vaak gezegd: al sta ik na mijn dertigste in een supermarkt, dan heb ik toch geprobeerd wat ik zelf wilde. En ik denk zelfs dat ik bij die supermarkt een super leuk leven zal hebben. Of stel dat het ooit nodig is, dan lijkt het me ook heel tof om te werken als taxichauffeur. Ik vind autorijden echt heel erg lachen en dan inderdaad lekker met mensen praten. Ik noem mezelf een sociale nerd.”

“Nu loopt alles op rolletjes, maar moeilijke tijden kunnen altijd nog komen. Misschien raak ik dan wel depressief. Dat kan ik me haast niet voorstellen, maar het zou kunnen gebeuren. Alleen nú is dat er nog niet. Ik zou serieus wel een boek willen schrijven met als titel: Een kutleven kan altijd nog. Want zo sta ik erin: als het kutleven komt, dan komt het vanzelf wel. Maar waarom zou je daarop wachten, waarom zou je niet gewoon léven?”