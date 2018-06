FC Groningen jonger dan ooit

Slechts tien spelers zijn komend seizoen te oud voor Jong FC Groningen omdat zij in 1995 of eerder zijn geboren. Het zijn de keepers Sergio Padt en Kevin Begois en de veldspelers Mike te Wierik, Samir Memisevic, Django Warmerdam, Jesper Drost, Ruben Yttergard Jenssen, Mimoun Mahi, Tom van Weert en nieuweling Ahmad Mendes Moreira. De KNVB heeft bepaald dat beloftenteams in het nieuwe seizoen geen beroep meer mogen doen op dispensatiespelers. Voor FC Groningen verandert daardoor weinig. In het afgelopen seizoen gingen slechts acht van de 374 basisplaatsen in Jong FC Groningen naar oudere spelers. De van een achillespeesblessure herstelde Kasper Larsen mocht viermaal starten, Yoëll van Nieff tweemaal en datzelfde gold voor reservekeeper Kevin Begois.

Eén vacature

In het (onwaarschijnlijke) geval dat er niemand meer vertrekt, heeft FC Groningen na het aantrekken van Mateo Cassierra, de vervanger van Lars Veldwijk, nog één vacature: een linker centrale verdediger als opvolger van Yoëll van Nieff. Lars Kramer (19) neemt namelijk de plek van de eveneens vertrekkende Larsen in. Kramer is een van de zeven selectiespelers die vorig jaar augustus bij de beloften startten. Tom van de Looi, Ludovit Reis, Amir Absalem, Jan Hoekstra en de stagiairs Michael Breij en Gerald Postma zijn de anderen.

Combinatie

Een dag na de eerste selectie hervat ook FC Groningen onder 23 jaar de trainingen. Het stelt hoofdtrainer Danny Buijs in staat om gedurende de eerste trainingsweken een beroep te doen op beloften. Zaterdag over een week speelt FC Groningen in Uithuizen al de eerste oefenwedstrijd tegen een regioselectie van – voor het laatst – de gemeente Eemsmond. In de oefencampagne is het gebruikelijk dat spelers geleidelijk aan meer minuten gaan maken, van 45 minuten oplopend naar een hele wedstrijd. Bij lichte blessures zullen dan beloften speeltijd krijgen.

Wisselwerking

FC Groningen heeft komend seizoen een vrij kleine beloftenselectie. Dat kan doordat veel spelers uit de eerste selectie geregeld minuten zullen maken bij Jong FC Groningen. Talenten als Hoekstra, Kramer, Absalem, Breij, Postma en mogelijk ook Reis en Antuna zullen vermoedelijk niet wekelijks in het eerste elftal spelen. Zelfs de beoogde basisspelers Deyovaisio Zeefuik, Tom van de Looi, Aydin Hrustic, Ritsu Doan, Juninho Bacuna en Mateo Cassierra mogen nog voor FC Groningen onder 23 spelen. Zo piepjong is de hoofdselectie.