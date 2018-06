Dijkema’s Autoglas ook in Stad

Al enige jaren was Dijkema Autoglas als servicepunt gevestigd in de stad. Op afspraak voerde het bedrijf in Groningen reparaties uit. Tegelijkertijd kwamen er volop klanten uit de stad in Hoogezand over de vloer. Michiel Dijkema besloot daarom een tweede vestiging te beginnen in Groningen. De klant kan bij Dijkema’s Autoglas terecht voor reparaties, het vervangen van autoruiten en ook het kalibreren van de auto. Dit laatste is nodig bij auto’s die voorzien zijn van camerasystemen. “Na vervanging van de ruit is kalibratie nodig. De kleine camera´s op de voorruit worden daarmee juist ingesteld waardoor de sensoren weer feilloos functioneren. Dijkema ´s autoglas heeft het nieuwste apparatuur aangeschaft om de veiligheid te garanderen. Auto’s, campers, bussen, vrachtauto’s. Alles op wielen en met glas kan bij Dijkema’s Autoglas terecht voor reparatie.