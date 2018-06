Vluchtelingenboot vaart komend weekend door Groninger diepenring

Komend weekend is er in Groningen een groot aantal activiteiten mét en over vluchtelingen. Mensen kunnen in de diepenring een tocht maken op een bootje dat de Middellandse Zee overstak, terwijl aan boord een vluchteling zijn verhaal vertelt.

Ook komt de gelauwerde dokter van het Italiaanse eilandje Lampedusa naar Groningen om een expositie over zijn werk te openen. Verder zijn er onder meer exposities van Defence for Children en Amnesty International.

De Groningse vluchtelingenorganisatie INLIA herdenkt met de activiteiten het 30jarig bestaan van het Charter van Groningen. Het Charter is een verklaring van honderden kerken die daarmee partij kozen voor vluchtelingen in nood. INLIA is de serviceorganisatie van die kerken en voert in Groningen ook de ‘bed, bad, brood’-opvang uit voor de gemeente.

INLIA wil het jubileum geen feestelijk tintje geven, omdat er nog steeds veel vluchtelingen in nood verkeren. Hulp is nog steeds hard nodig. Kijk bijvoorbeeld naar het schip met ruim 600 mensen – onder wie zwangere vrouwen en gewonde kinderen - dat recent door Italië werd geweigerd.

Dokter Pietro Bartólo van Lampedusa weet als geen ander hoe die mensen er aan toe zijn. Hij heeft de afgelopen jaren honderdduizenden vluchtelingen gezien; op boten, in zee, aan het strand en op de kade. Een deel van de expositie met foto’s van zijn hand, is niet geschikt voor jongere of kwetsbare kijkers en wordt daarom afgeschermd. Anderzijds zijn er ook ‘vrolijke’ foto’s; van geredde kinderen bijvoorbeeld.

In het weekend wordt ook teruggeblikt op wat de kerken met hun inzet hebben betekend in het leven van mensen en wordt er vooruit gekeken naar oplossingen voor de toekomst. Zo is er vrijdag een workshop van jongeren en politici daarover. Op de website www.inlia.nl staat het volledige programma.