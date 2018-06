Provincie Groningen geeft subsidie aan toeristische Themaroutes voor vaarrecreatie

De provincie Groningen heeft subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een samenhangend pakket van minimaal zeven thematische vaarroutes en de ontwikkeling van een digitaal vaarknooppuntensysteem die worden gepresenteerd in een app.

Verder worden een vaarboek, een informatiepakket voor ondernemers en informatiepanelen ontwikkeld. Door dit project wordt 3 fte aan arbeidsplaatsen gecreëerd.

De bijdrage van de provincie van 120.000 euro is toegekend aan de HISWA Vereniging (brancheorganisatie voor watersportbedrijven) die de uitvoering samen met elf watersportondernemers, Abellife, Marketing Groningen en het Routebureau Groningen op gaat pakken.

Thema’s

De vaarroutes die ontwikkeld worden bevatten typisch Groningse thema's als: Wadden Unesco Werelderfgoed, Strijd tegen het water, Grensland Vestingland, Graanrepubliek, Veenkoloniën, Borgen en kastelen van het hoge noorden en Hanze en Handel.

De zeven vaarroutes worden maximaal 30 kilometer per dag en per route wordt aangegeven voor welk type boot de route bevaarbaar is. De vaarroutes komen volgend vaarseizoen beschikbaar.

Deze subsidie is verleend in het kader van de subsidieregeling Toeristische themaroutes provincie Groningen. Met deze regeling wil de provincie Groningen toeristische themaroutes realiseren. Dit zijn routes voor fietsers, wandelaars en vaarrecreanten waarbij een typisch Gronings thema centraal staat en waar Groninger toeristische ondernemers bij aangehaakt zijn.

Aanvragen kunnen nog tot en met 18 oktober 2018 via de website worden ingediend bij de provincie Groningen.