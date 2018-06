Loft In Space festival bij EM2

LOFT staat wijd en zijd bekend vanwege de legendarische dansavonden. Eerder hadden ze al de eer om het allereerste oud en nieuw feest bij EM2 te geven. Dit succes gaan ze nu nog eens overdoen in de vorm van een fantastisch tweedaags festival.

Grijp je kans om je twee dagen lang onder te dompelen in een energievolle, muzikale en dansbare vakantiesfeer. Er is een waanzinnige line-up met zowel nationale als internationale artiesten. Zo staan onder andere Kypski, Raminski, Arp Frique & Familie, Ebo Taylor & The Saltpond City Band en The Mausakovic Dance Band op het programma. Het festival begint vrijdag 22 juni om 16.00 uur en eindigt zaterdag 23 juni om 04.00 uur.