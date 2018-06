Infobijeenkomst Hendrik de Vriesstipendium in CBK

Kunstenaars en literaire talenten van 35 jaar of jonger, die wonen en/of werken in Groningen kunnen binnenkort weer een voorstel indienen voor het Hendrik de Vriesstipendium.

Dat is een aanmoedigingsbeurs van de gemeente Groningen van 6.000 euro om een nieuw kunstwerk of boek mee te realiseren. Op woensdag 4 juli, 17 uur organiseert de gemeente in samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst (CBK) een informatiebijeenkomst waarin zij uitleg geeft over het stipendium. Oud-deelnemers Dennis Molema en Marleen Nagtegaal vertellen tijdens de bijeenkomst over hun ervaringen. Verder zijn er do’s en don’ts en andere informatie, die kan bijdragen aan het indienen van een goed werkplan.

Anton Scheepstra van Uitgeverij Passage geeft informatie aan literaire talenten over de Hendrik de Vriesreeks. Rosa Timmer, ook oud-winnaar, is host van de bijeenkomst. De bijeenkomst start om 17 uur in het CBK aan de Trompsingel 27 en is bedoeld voor iedereen die dit jaar mee wil dingen naar het stipendium. Er zijn hapjes en een drankjes aanwezig. Deelname is gratis.

Vanaf 23 juni kunnen geïnteresseerden een plan indienen voor het Hendrik de Vriesstipendium. Een jury beoordeelt de inzendingen en stelt het college van B&W voor welke twee talenten de beurs toe te kennen. Meer informatie over het Hendrik de Vriesstipendium is te vinden op https://gemeente.groningen.nl/cultuurstipendia. In 2017 wonnen Koos Buist en Nick ter Wal het Hendrik de Vriesstipendium. In december tijdens het talentevent Wildvang in het CBK wordt bekendgemaakt wie dit jaar het stipendium winnen.