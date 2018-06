Dier Doet-evenement op Terra MBO

Het evenement ‘Dier Doet’ op zondag 1 juli leert bezoekers alles over hete favoriete dier. Je krijgt bovendien de kans om mee te doen aan talrijke demo’s en workshops. Doe mee in je eentje, neem je trouwe viervoeter meteen mee of laat je vergezellen door vrienden of familie. Het evenement vindt plaats bij Terra MBO, aan de Hereweg 99 in Groningen. De toegang is gratis.

Dier Doet is actief qua karakter en informatief van aard. Het wemelt van de doe-activiteiten en experts vertellen over hun eigen (dier)expertise. Hiermee kom je binnen no-time alles te weten over de verzorging, training en voeding van allerlei diersoorten. Dier Doet is bovendien verrassend. Pak je kans en bekijk een reptiel of ander exotisch dier van dichtbij.

De organisatie van Dier Doet is in handen van de examenstudenten van de opleiding Dierverzorging van Terra MBO Groningen. Eén van hun examens is het organiseren van het evenement Dier Doet, waarbij ze de kennis en passie voor het vak als geen ander kunnen samen- en overbrengen.

Zondag 1 juli van 11.00 tot 16.00 uur. Terra MBO Hereweg 99, Groningen.