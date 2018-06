Carillonconcert 100 jaar NKV

In de stad Groningen is in 1525 al sprake van een stadsbeiaard in de Martinitoren en met Mr. Jacob als eerste beiaardier. Nu bijna 500 jaar later is Auke de Boer de 20ste stadsbeiaardier. Honderd jaar geleden , in 1918 werd de Nederlandse Klokkenspel Vereniging opgericht met als doel om dit klinkend cultuurerfgoed in stand te houden. Nog steeds doet zij dit en stimuleert ook componisten tot het schrijven van composities voor het klokkenspel, beiaard of carillon zoals het instrument wordt genoemd. De liefde en het draagvlak voor de beiaard ligt in de lokale gemeenschap, in dorpen en steden.

Naast de NKV 100 jaar bestaat ook de Stichting Klokkenspel Groningen 25 jaar. Ook dat wordt dit jaar in de provincie Groningen gevierd. Stad en Ommeland zijn rijk gezegend met fraaie historische luidklokken en carillons.

De Stichting Martini Beiaard Groningen wil aan 100 jaar NKV inhoud geven door een avondconcert op het Martinicarillon op donderdag 21 juni om 19.30 uur. Stadsbeiaardier Auke de Boer zal een programma verzorgen met een selectie uit 100 jaar Nederlandse beiaardwerken. Te horen zijn werken van ondermeer Willem Pijper, Albert de Klerck, Gerard Boedijn, Wim Franken en Jacques Maasen en de jubileum compositie Centenary Bells van Leo Samara. Bijzonder is ook het korte werkje dat Hendrik Steenhuis schreef, een Rondino. Steenhuis was van 1890-1928 beiaardier en organist van de ‘Martini’ in Groningen

Het carillonconcert is op donderdag 21 juni van 19.30 tot 20.30 uur; geschikte luisterplekken zijn te vinden rondom de toren, zoals het Martini-kerkhof en de Prinsentuin.