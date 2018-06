Burgemeester Groningen reikt EHBO-diploma’s uit aan slechtzienden

In januari van dit jaar startte het Rode Kruis district Groningen als proefproject deze EHBO-cursus. Zeven slechtzienden namen deel aan deze intensieve leergang. Ze zijn allemaal met vlag en wimpel geslaagd.

EHBO voor slechtzienden?

Kijk, kijk, kijk …, dat is het eerste wat je leert bij elke EHBO-cursus. Maar wat nu als je niets of heel weinig ziet en misschien ook nog eens doof bent. Kun je dan ook eerste hulp verlenen? Ja zeker! Dat hebben zeven gehandicapten uit Groningen bewezen, want zij ronden hun EHBO-cursus aanstaande woensdag met een diploma af en krijgen dat van burgemeester Den Oudsten uitgereikt.

Rode Kruis pilot ‘EHBO voor slechtzienden’ krijgt vervolg

Als initiatiefnemer verdiepte Patrick de Koning, coördinator zelfredzaamheid in het district Groningen, zich anderhalf jaar lang in de wereld van blinden en slechtzienden. “Les 1 van elke EHBO-cursus is dat je pas eerste hulp verleent als je zeker weet dat de situatie veilig is voor jezelf. Maar voor een slechtziend iemand is dat natuurlijk lastig te bepalen. De cursus die je als gehandicapte volgt is daarom ook anders dan die van een ziende”, zo meldde De Koning toen hij namens het Rode Kruis district Groningen samen met instructeur Ineke Martens een start maakte met deze bijzondere cursus. Zeven cursisten, allen slechtziend of zeer slechtziend, schreven zich in. Twee van hen zijn bovendien slechthorend en afhankelijk van een geleidehond. De cursus is inmiddels afgerond en de gehandicapten hebben laten zien dat ze, net als een ziend persoon, EHBO kunnen verlenen. Gezien het succes van deze pilot zal het Rode Kruis een vervolg geven aan deze cursus.

