Wijkdeal De Wijert wil samen werken aan een groene stad

Vanuit Wijkdeal De Wijert (www.wijkdealdewijert.nl) is de grote behoefte aan groen in de wijk kenbaar gemaakt. Door de samenwerking tussen bedrijven in het groen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, TerraNext en de gemeente Groningen, wordt nu op deze wensen ingespeeld.

Kandidaten die de opleiding succesvol afronden, hebben aan het einde een diploma op zak waarmee zij gewild zijn op de arbeidsmarkt. Wie dit traject doorloopt, heeft bovendien de garantie op een betaalde baan bij één van de deelnemende hoveniers. Tijdens de een- of tweejarige opleiding ontvangen de deelnemers twee keer per jaar een premie van 600 euro bovenop de uitkering. Om mee te kunnen doen moet je tussen de 27 en 65 jaar oud zijn en in staat om lichamelijk werk te verrichten in de buitenlucht.

Interesse? Kom dan naar de kennismakingsbijeenkomst op 27 juni langs bij de Innovatiewerkplaats (van Schendelstraat 9, Groningen) tussen 16.00 en 18.00 uur

Foto Mickey Ras.