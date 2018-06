Met de Wetlandwachter wandelen in De Onlanden

De Onlanden is mede door het waterschap Noorderzijlvest ontwikkelt als opvang voor overtollig water. Door het gebied hiervoor aan te passen is er nieuwe natuur ontstaan. Zo komt de otter er al voor en diverse vogels vinden er een plek. WaterNatuurlijk heeft bestuurders in het Waterschap die zich sterk maken voor de combinatie van waterberging en natuurontwikkeling en zij willen graag uitleggen waarom het nodig is om een waterberging te maken waar de natuur ook zijn gang kan gaan.

Wim Boekhold is naast fractievoorzitter van WaterNatuurlijk ook bestuurslid van St.Natuurbelang De Onlanden en Wetlandwachter voor dit gebied. Hij zal ons zaterdagmorgen rondleiden, ook bestuurslid Carla Alma van WaterNatuurlijk is aanwezig om de rol van het waterschap uit te leggen.

Aanmelden via tamelingpaul@gmail.com of via 0594 513876. De start is om 9.30 uur bij De Onlanderij.