Kolonie oeverzwaluwen broedt in Groningen

Op het eerste gezicht lijkt het een foto uit een ver buitenland, maar het is in de buurt van Meerstad.

Een kolonie van ruim 60 oeverzwaluwen broedt daar al jaren in een uniek stukje Groningen. Deze week kwamen de jongen uit. Oeverzwaluwen broeden graag in een steile wand van zand of leem. Daar graven ze nestgangen in van wel 120 centimeter. De eigenaar van het stuk grond zorgt er al jaren voor dat de oeverzwaluwen op zijn terrein kunnen broeden. Om verstoring te voorkomen, is het terrein niet openbaar toegankelijk.