Dynamic Drawing met Aletta Top

Iedere week wordt er gewerkt vanuit een ander thema. De lessen worden gegeven op beginnersniveau, maar ook ervaren tekenaars worden van harte uitgenodigd. Omdat de lessen geen cursus zijn die strikt gevolgd moet worden, kunnen de lessen namelijk ook door medekunstenaars aangegrepen worden als inspirerend en wekelijks tekenmoment.

De eerste les gaat over portrettekenen, de tweede over sfeer en kleur. Deze eerste twee lessen zullen gegeven worden in Het Eiland van Groningen. Het programma voor de volgende lessen is te vinden op de Dynamic Drawing 050 Facebookpagina.

Prijs van een les is euro 20 exclusief materialen. Deze kun je zelf meenemen of voorafgaand aan de les op locatie kopen. Voor alle informatie, lessen en aanmelden kun je terecht op www.facebook.com/dynamicdrawing050/. Voor meer informatie over Aletta, zie www.alettatop.com.