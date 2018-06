Dé Groninger Haringparty in een nieuwe jas

Zoals ieder jaar organiseert de Groningse Businessclub MartiniBusiness de jaarlijkse haring- en netwerkparty. Dit jaar is het hele concept omgegooid en timmert MartiniBusiness hard aan de weg om "Dé Groninger Haringparty" te worden van Stad en Ommeland.

"We hebben dit jaar gekozen voor een hele nieuwe concept", zegt Christa Bollegraaf van MartiniBusiness. "Een nieuwe naam, een andere locatie en een eigen website. Dé Groninger Haringparty wordt dit jaar gehouden op het terras van restaurant De Twee Provinciën aan het Paterswoldsemeer.

"Er zal een DJ aanwezig zijn en ondernemers kunnen 4 uur lang netwerken, borrelen en genieten van oesters en uiteraard nieuwe haring. En voor de niet-visliefhebber is er saté van de BBQ en warme hapjes".

"We waren toe aan iets nieuws en wilde een top locatie hebben, passend bij het evenement en deze hebben we gevonden". Ook wilde wij het evenement naar de de next level tillen met nog meer nadruk op het ontmoeten en verbinden, iets waar de Groninger ondernemersclub MartiniBusiness zelf ook voor staat.

De Groninger Haringparty wordt aanstaande woensdag, 20 juni gehouden van 16.00 tot 20.00 uur. Makro, de trotse eigenaar van het 1e vaatje, verzorgd de Hollandse Nieuwe.

Voor informatie en kaarten https://degroningerharingparty.nl