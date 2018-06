14.000 collectanten de straat op voor 2 miljoen buikpatiënten

Leven met een vaak onzichtbare maag-, darm- of leveraandoening kan veel impact hebben op het dagelijks leven. Het ingezamelde geld besteedt de MLDS aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, zodat we ziekten sneller kunnen opsporen en behandelen.

Veel Nederlanders kampen met een ziekte of aandoening in een van de spijsverteringsorganen. Het gaat om ongemakkelijke ziekten als het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of coeliakie (glutenallergie) die dagelijks de kwaliteit van leven beïnvloeden, maar ook om dodelijke ziekten als darmkanker of alvleesklierkanker.

Net op tijd

Stel je voor: je bent 30 jaar en je krijgt plotseling last van enorme buikpijn. Zo erg dat je de trap niet meer op kunt en 's nachts beneden op de bank slaapt. Na een bezoek aan de huisarts word je opgenomen in het ziekenhuis en blijkt dat je geen twee weken later had moeten komen. Een zeer onrustige poliep, die zich aan het ontwikkelen is tot darmkanker, kan nét op tijd worden weggehaald. Het overkwam Linda, moeder van twee jonge kinderen. Sindsdien kijkt Linda elke dag achterom na een toiletbezoek. De onzekerheid blijft. Wat als het terugkomt?

Mijn lijf kón niet meer

Of neem het verhaal van Magdaleen, 34 jaar, die altijd kerngezond was. Twee jaar geleden sloeg het noodlot toe: intense buikpijn en veel bloedverlies bij de ontlasting. Magdaleen: "Ik schrok enorm en ben gelijk naar de huisarts gegaan. Daar kreeg ik diarreeremmers in de hoop dat het wel weg zou trekken. Dat gebeurde niet: 2,5 week later belandde ik op de spoedeisende hulp. Mijn lijf kón niet meer; ik had bloedarmoede en was uitgedroogd. Ik bleek colitis ulcerosa te hebben, een chronische darmontstekingsziekte. Het medicijn in het ziekenhuis sloeg niet aan, het ging van kwaad tot erger. Uiteindelijk werd een medicijn gevonden dat werkte. Ik krijg nu elke zes weken een infuus."

Collecte

Voor deze en 2 miljoen andere buikpatiënten collecteren 14.000 vrijwilligers van de MLDS van 18 tot en met 23 juni. De Maag Lever Darm Stichting hoopt op de nodige steun.

Over de Maag Lever Darm Stichting

Nederland kent 2 miljoen buikpatiënten. De Maag Lever darm Stichting (MLDS) wil spijsverteringsziekten voorkomen en bestrijden, en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. De MLDS helpt mensen hun buik gezond te houden. We stimuleren een gezonde levensstijl en maken vroeg opsporing van spijsverteringsziekten mogelijk. Zo helpen we mensen regie te nemen over hun buikgezondheid en redden we levens. Onze droom is: een gezonde buik voor iedereen!