Bustour langs havezaten in Noord-Drenthe

Wolter ter Steege en Arie Koopen, als gidsen aangesloten bij het Drents Archief en Het Drentse Landschap, vertellen tijdens deze dagtocht op vrijdag 20 april over de adellijke eigenaren van deze landgoederen en over hun leven op de Drentse havezaten. Rond 1650 kende Drenthe 18 havezaten en verhalen over het leven op de Drentse havezaten zijn er volop!

Na een introductie op de adellijke verblijven in het Drents Archief in Assen volgt een korte wandeling langs het Ontvangershuis en het Drostenhuis naar landgoed Overcingel om de prachtige tuin te bewonderen. Via pittoreske weggetjes rijdt de bus daarna via Huis te Westervelde naar Cuisinerie Mensinge in Roden voor een smaakvolle lunch. Na de lunch bezoeken de deelnemers de schitterende havezate Mensinge zelf, waar museumgidsen alles vertellen over het bijzondere pand en de bewoners. Hierna gaat de tocht binnendoor via Huis te Peize, Ter Hansouwe, de Braak en Vennebroek naar de Dorpskerk in Eelde. Deze kerk zit nog boordevol verwijzingen naar diverse havezaten uit de buurt. De dag wordt afgesloten met een kop thee en wat lekkers in het museumcafé van De Buitenplaats in Eelde.

Vrijdag 20 april van 9.30 tot 17.30 uur. Deelnemers uit Groningen kunnen in Groningen instappen, halte rondvaartboot tegenover het Hoofdstation (8.45 uur). In Assen kan men gratis parkeren en op de bus stappen bij de Bonte Wever (9.15 uur). Deelnemers die met de trein komen kunnen van het station in Assen naar het Drents Archief lopen. Retour in Groningen om 17.35 uur en in Assen bij de Bonte Wever om 18.15 uur.

kosten euro 66 p.p. inclusief koffie/thee en een lunch. Aanmelden kan bij Arriva Touring per e-mail via touring@arriva.nl of tijdens kantooruren telefonisch 050-5260268.