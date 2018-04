Politie zoekt vermiste Theo Dallinga

De 77-jarige Theo Dallinga uit Groningen is sinds zaterdagavond vermist. Hij is rond 19.15 uur lopend vertrokken vanaf zijn woning aan de Pop Dijkemaweg en is niet weer thuisgekomen.

Dallinga is dementerend. Meestal loopt hij in de richting van het tunneltje aan de Kardingerweg. In en rond deze omgeving is door familieleden, bekenden en de politie gezocht, maar werd hij niet aangetroffen.

Signalement

Theo Dallinga is 1.85 lang, erg slank en heeft dun grijs/zwart haar. Bij zijn vertrek droeg hij een blauwe korte jas met logo ‘paal 17’, een blauwe spijkerbroek met daaronder bruine Bugattiaschoenen en hij draagt een rode bril. Dallinga is slechtziend, loopt voorover gebogen en is slecht ter been.

Wie heeft Theo Dallinga na zijn vermissing nog gezien of andere informatie over zijn vermissing en de politie nog niet gesproken? Bel dan met 0900-8844.