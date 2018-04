Eerste aflevering van de Prozaclub in café Marleen

Ze komen dan elk tweemaal achter de microfoon om een kort verhaal of column voor te lezen. Elke maand is er ook een gastschrijver. Zo ontstaat er een afwisselend programma.

De Prozaclub vindt (in elk geval tot en met mei) elke derde woensdag van de maand plaats in café Marleen, Kleine Pelsterstraat 7 in Groningen. Daar wordt het een nieuwe loot aan de succesvolle stam waaraan ook de Dichtclub en de Songclub zitten. De Prozaclub wordt bovendien ondersteund door Uitgeverij Passage (eerder al actief met proza-avonden als Silo Passage en Proza Proeven).