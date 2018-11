Somber weekend begint met regen

Het weekend verloopt grijs en grauw. Vanuit het zuiden gaat het zaterdag regenen en vooral in het oosten is ook kans op wat smeltende sneeuw. Met 2-6 graden is het kouder dan normaal en in het noorden en oosten vriest het voor het gevoel de hele dag. Zondag is het troosteloos door uitgestrekte wolkenvelden. Wel is het dan overwegend droog en vooral in het noorden en oosten iets minder koud. Na het weekend daalt de middagtemperatuur naar 2-5 graden en gaat het 's nachts enkele graden vriezen.

Vanmiddag is het prima herfstweer met op veel plaatsen zonnige perioden. In het noorden en rond het IJsselmeer kan het regionaal lang bewolkt blijven. Wie bij het zien van de ondergaande zon denkt dat het weekend net zo zonnig verloopt komt bedrogen uit. Zowel zaterdag als zondag krijgen we bijzonder grijs weer.

Troosteloos weekendweer

Na een frisse nacht met in het noordoosten twee graden vorst is het zaterdagochtend geheel bewolkt. Helemaal in het zuiden valt wat regen en gedurende de dag trekt het neerslaggebied langzaam noordwaarts. In het uiterste noorden kan het tot laat in de middag droog blijven en schijnt eerst een waterig zonnetje.

Met 6 graden in het zuiden, 3-5 in het westen en noorden en 2 in het oosten is het kouder dan normaal. Als het stevig doorregent kan de neerslag vooral in het oosten even overgaan in smeltende sneeuw. Zeer lokaal wordt het op de Hoge Veluwe eventjes een beetje wit op auto's en in het gras. In het zuiden staat weinig wind en is het stemmig herfstweer. In de noordelijke provincies staat een matige en aan de kust vrij krachtige oostenwind. Hierdoor ligt de gevoelstemperatuur overdag tussen -2 en 0 graden.

Zaterdagavond is het regenachtig. Later op de avond en in de nacht zijn er droge perioden en valt zo nu en dan wat motregen. Het komt niet tot vorst, maar met minima van 1-3 graden is het wel kil.

Zondag zijn er uitgestrekte wolkenvelden, waardoor de zon bijna niet doorbreekt. Op de meeste plaatsen blijft het droog en als er wat neerslag valt gaat het om een klein beetje motregen. Het wordt 4 graden in het noordoosten tot 6 in het zuiden.

Komende week vorst

Na het weekend is het aanvankelijk grijs, maar daarna komen er ook opklaringen. Er zijn zonnige perioden en het wordt kouder. Dinsdag is het 2-5 graden en woensdag is het in Groningen maar 1 graad boven het vriespunt. In de nacht gaat het op grote schaal licht vriezen met -1 tot -4 graden en in het oosten kan het matig vriezen met -5 graden. De kou duurt niet lang, vanaf donderdag wordt het wisselvallig, winderig en beduidend zachter.

Online: https://nieuws.weeronline.nl/23-11-2018-somber-weekend-begint-met-regen