Koning opent spoorlijn en station Eemshaven

Samen met twee kinderen van het eiland Borkum en uit de gemeente Eemsmond onthulde hij een plaquette. Daarna bracht Willem-Alexander een werkbezoek aan de Eemshaven. Na de openingshandeling wandelde de koning naar de aanlegsteiger van EMO voor een rondvaart door de Eemshaven aan boord van het energiezuinige woon- en zeilschip de Ecolution. Aan boord sprak hij met een aantal ondernemers over de nieuwste ontwikkelingen in de Eemshaven en de digitalisering en de vergroening van de chemische industrie.

De haven wil de digitale koploper van Nederland zijn en heeft de ambitie de groenste (chemie)haven van Europa te worden. Op dit moment is een derde van wat Nederland aan energie nodig heeft, afkomstig van energieproducerende bedrijven in de Eemshaven.

Sinds eind maart rijdt de trein dagelijks al een aantal keren door van Roodeschool naar het station Eemshaven, maar nu is het station helemaal af en geopend. Met het doorrijden van de trein zijn de Eemshaven en het Duitse eiland Borkum beter bereikbaar met het openbaar vervoer. De dienstregeling van de trein en de veerboot zijn op elkaar afgestemd. Hiervoor is het bestaande spoor met drie kilometer nieuw (buitendijks) spoor verlengd en is ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor tussen Roodeschool en Eemshaven geschikt gemaakt voor personenvervoer. Het station van Roodeschool is verplaatst en in de Eemshaven kwam een nieuw station.

Voor degenen die betrokken waren bij de aanleg van de spoorlijn was er na de officiële opening een feestelijke bijeenkomst in de terminal van AG Ems. Voor alle andere bezoekers werden er op het terrein van AG Ems diverse activiteiten georganiseerd.