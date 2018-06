Verlies en Rouw heeft na stoppen nuttige bestemming inventaris

‘Het is jammer dat we hebben moeten besluiten om met het steunpunt te stoppen, maar het kon niet anders,” vertelt voorzitter Bauko Sanders van de Stichting Steunpunt Verlies en Rouw. „De toenemende vraag in combinatie met een beperkt aantal vrijwilligers en de financiële middelen bedreigde de continuïteit. Het steunpunt was ook heel ruim. Iedereen die te maken kreeg met verlies in de ruimste zin van het woord kon er terecht. Denk hierbij aan een ontslag, een sterfgeval, maar ook het verlies van het gevoel van veiligheid door de aardbevingsproblematiek. De vrijwilligers hebben zich altijd met hart en ziel ingezet voor de mensen die een beroep deden op het steunpunt. Niets was hen te veel. Ze gingen er bij wijze van spreken mee naar bed en stonden er mee op. Een aantal vrijwilligers heeft zich inmiddels aangesloten bij Humanitas, een organisatie die ook mensen die te maken hebben met verlies en rouw helpt.”

„Behalve de zorg voor de vrijwilligers, heb je ook nog andere zaken die een goede bestemming moeten krijgen,” meent penningmeester Eltje Bos van de Stichting Steunpunt Verlies en Rouw. „Een van de zaken was de computer met printer. Je wilt dat zaken die met gemeenschapsgeld zijn aangeschaft ook een maatschappelijk doel gaan dienen. Dat doel hebben we gevonden bij de Rotary Eemsdelta. Zij hebben een project opgezet waarbij de jeugd meer participeert in de samenleving.”

„Het is een uniek project dat we hebben opgezet,” aldus Jannie Goense van de Rotary Eemsdelta. „We laten jongeren participeren in de samenleving door samen te werken met ouderen. Via het bieden van hulp op het gebied van ICT willen we de jeugd en ouderen bij elkaar brengen. De ASWA, de bibliotheek en het Eemsdeltacollege werken hierbij met elkaar samen. De activiteiten vinden plaats in de bibliotheek. Dit is om het laagdrempelig te houden. Voor de jeugd kan de stap naar de ASWA misschien te groot zijn. De ASWA kan heel goed de ouderen mobiliseren en de begeleiding van de ICT is in handen van de leerlingen van het Eemsdeltacollege. We zijn heel blij met de computer en printer die het Steunpunt Verlies en Rouw ons geschonken heeft. Het helpt ons om het project een stap verder te helpen.”