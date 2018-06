Het Broodhuisje helpt minima Delfzijl

„Ik weet wat het is om van weinig geld rond te komen,” vertelt initiatiefneemster Ilonka Habing uit Delfzijl. „Ik ben sinds een paar jaar uit de schuldsanering. Toen ik er nog in zat, moesten ik samen met mijn man en 4 kinderen rond komen van 90 euro in de week. Dat moet je heel zuinig leven. In Delfzijl zijn veel gezinnen die tussen wal en schip vallen. Ze verdienen net 1 of 2 euro te veel om in aanmerking te komen voor de voedselbank of andere sociale voorzieningen. De gevolgen zijn groot.”

„Je krijgt geen of minder toeslag en betaalt voor de gemeentelijke belastingen de volle prijs. Dan duik je al snel onder het bestaansminimum en wordt het lastig om de touwtjes aan elkaar te knopen. Deze groep is groter dan je in eerste instantie zou denken. Vooral in deze regio zijn er veel gezinnen die tussen wal en schip vallen. Het zijn overigens niet alleen gezinnen, maar ook alleenstaanden die net buiten de boot vallen en het daarom erg moeilijk hebben.”

„Ik ben toen ik uit de schuldsanering kwam Het Broodhuisje gestart vanuit mijn woning aan de Zeis in Delfzijl. Het doel is om gezinnen te helpen zodat zij dagelijks te eten krijgen. Het brood komt van Bakker Bart. Het zijn de broden die over zijn en niet meer geschikt zijn voor de verkoop, maar goed genoeg om te eten. Het zijn dan ook diverse broodjes die we binnen krijgen. Drie keer in de week wordt het brood verdeeld onder de 56 gezinnen die inmiddels afhankelijk zijn van onze hulp. Ik kan maximaal 60 gezinnen helpen. Bij de mensen die hulp willen hebben kom ik even langs voor een gesprek, zodat zij de situatie kunnen uitleggen en ik mij een beeld kan vormen van de situatie. De financiële situatie wordt dan ook besproken. Je wilt voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt.”

„Ieder jaar heb ik met Sinterklaas en met oud en nieuw een actie. Ik stel dan pakketten samen. In de paketten zitten niet alleen lekkernijen, maar ook praktische dingen zoals schoonmaakmiddel. In mijn huis staan dan de dozen hoog opgestapeld en het hele gezin helpt mee. Ik ben daarbij wel afhankelijk van giften en dan het liefst in producten. Dat heb ik liever dan geld. Met producten en tegoedbonnen bij winkels kan ik meteen de gezinnen helpen. Dit jaar de statiegeldactie van Albert Heijn voor Het Broodhuisje . Dat zijn mooie opstekers. Ik wil geen ondernemer zijn of worden. De gemeente is een paar maanden geleden langs geweest om te kijken hoe Het Broodhuisje werkt. Ze waren onder de indruk en hebben opslagruimte voor de acties toegezegd. Daar ben ik heel blij mee. Het is jammer dat Het Broodhuisje er moet zijn, maar het is geweldig om te doen. Je krijgt er zoveel dankbaarheid voor terug.”

Mark Giesolf