Beweegloketten Spijk en Wagenborgen activeren bevolking

De dorpen Spijk en Wagenborgen hebben sinds 1 juni een beweegloket. Het beweegloket is bedoeld voor iedereen die zo lang mogelijk in beweging wil blijven en daarbij een steuntje in de rug kan gebruiken.

Inwoners van de gemeente Delfzijl krijgen hier gratis en vrijblijvend advies van een beweegcoach. Na de zomer opent een beweegloket in Delfzijl. De gemeente Delfzijl streeft ernaar dat iedere inwoner het vanzelfsprekend vindt om voldoende te bewegen, ongeacht leeftijd.

Wethouder Jan Menninga: „Bewegen is gezond, maar niet voor iedereen altijd gemakkelijk. Inwoners die het lastig vinden om in beweging te komen door bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken of financiële beperkingen kunnen voor hulp of advies terecht bij de beweegcoach van het beweegloket.”

De beweegcoach biedt individuele begeleiding, afgestemd op de situatie van degene die om coaching vraagt. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Benieuwd of de beweegcoach iets voor u kan betekenen? Neem dan contact op met j.mars@hvdsg.nl of ga eens langs bij het beweegloket. Dit kan elke maandag tussen 15.30 uur en 17.30 uur in de Steunstee van Spijk of elke dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de Steunhörn van Wagenborgen. Een afspraak maken is niet nodig.